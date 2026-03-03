MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, hem teşkilatlara teşekkür etti hem de iç ve dış gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye, Türk milletinin yeni yüzyıla açılan huzur sancağıdır' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen iftar programında kapsamlı bir konuşma yaptı. Teşkilat mensuplarına hitap eden Bahçeli, 57 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi geçmişinin en güçlü dayanağının teşkilat yapısı olduğunu vurgulayarak, 'Bizler tek yumruk olursak karşımızda kimse tutunamaz' ifadelerini kullandı.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik eleştirileri sert sözlerle yanıtlayan Bahçeli, fitne ve ayrışma girişimlerine karşı birlik ve kardeşlik çağrısı yaptı. Türkiye'nin doğusundan batısına tek bir irade olduğunu dile getiren Bahçeli, 'Biriz, diriyiz, kardeşiz' mesajı verdi.

'TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ'

MHP lideri Bahçeli, 2053 hedeflerine işaret ederek 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' vizyonunun refah, barış ve kardeşlik yüzyılı olacağını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye sahip çıkacağını belirten Bahçeli, 'İnandık, başaracağız' dedi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de geniş yer ayıran Bahçeli, ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekerek, çatışmaların kontrolden çıkmasının 3. Dünya Savaşı ihtimalini doğurabileceğini ifade eden Bahçeli, silahların susması ve ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'i uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluk almaya çağıran Bahçeli, Türkiye'nin barıştan yana tavrını sürdüreceğini belirtti. İran'a yönelik suikastları kınayan Bahçeli, diplomatik çözümün esas alınması gerektiğini vurguladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

'Terörsüz Türkiye' hedefinin kalıcı barış ve huzurun teminatı olduğunu ifade ederek, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Bahçeli, iç cephede dayanışmanın tahkim edilmesi gerektiğini belirterek, ayrımcılık ve bölücülüğe karşı kararlı duruş sergileyeceklerini dile getirdi.

Parti teşkilatlarının saha çalışmalarına da değinen Devlet Bahçeli, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' programları kapsamında 81 il ve 963 ilçede 168 bini aşkın etkinlik gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu çalışmalar dolayısıyla parti yöneticilerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.