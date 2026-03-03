MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İran'a yönelik saldırıları kınadı, Türkiye'nin milli birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, 'Ankara'nın güvenliği her şeyin önündedir' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'İBRETLİK VE DEHŞET VERİCİ'

ABD'nin, İsrail'in etkisiyle İran'a saldırdığını savunan Bahçeli, bu girişimin 'gayrimeşru, gayrihukuki ve gayriahlaki' olduğunu söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey ismin hedef alınmasını 'ibretlik ve dehşet verici' olarak nitelendiren Bahçeli, İran'ın siyasi ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, 'İran İranlılarındır. Bu ülkenin geleceğini dış dayatmalar değil, kendi halkının iradesi belirlemelidir' dedi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/WWb7jBhJ1p — MHP (@MHP_Bilgi) March 3, 2026

'TÜRKİYE İÇ CEPHESİNİ GÜÇLENDİRMELİDİR'

Konuşmasında Türkiye'ye yönelik olası tehdit iddialarına da değinen Bahçeli, bazı yabancı çevrelerin Türkiye'yi hedef gösterdiğini belirtti. Milli birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden Bahçeli, 'İç cephemiz sarsılırsa ağır sonuçlarla karşılaşabiliriz. Terörsüz Türkiye hedefi bir beka meselesidir' diye konuştu. Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapan Bahçeli, iç barışın korunmasının Türkiye'nin güvenliği açısından hayati olduğunu söyledi.

'ANKARA JEOPOLİTİĞİN MERKEZİDİR'

Bahçeli, Türkiye'nin stratejik vizyonunun merkezinin Ankara olduğunu belirterek, 'Biz dünyaya Ankara'dan bakmak zorundayız. Başka başkentlerin çekim alanına kapılarak politika belirleyemeyiz' ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ve Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulunan Bahçeli, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

'BARIŞIN KAZANANI ÇOKTUR'

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilime de değinen Bahçeli, çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

Bölgesel sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, 'Savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı çoktur' dedi.

Konuşmasının sonunda İran'da hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Bahçeli, Türkiye'nin barışçıl, milli ve ahlaki bir dış politika çizgisini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.