Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada yaşanan süreci 'sandık iradesine yönelik müdahalenin devamı' olarak değerlendirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının son dönemde sandıktan çıkan iradeye yönelen müdahalelerin devamı olduğunu belirterek, 'Seçilmişleri yargı süreçleri üzerinden baskı altına alma anlayışı, yalnızca bir kişiyi değil, milyonların tercih hakkını hedef almaya devam etmektedir.' dedi.

'BU YILDIRMA SİYASETİNE ALIŞMAYACAĞIZ'

Başkan Subaşı açıklamasının devamında ise demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

'Bu yıldırma siyasetini ne normalleştireceğiz ne de buna alışacağız' diyen Başkan Subaşı,paylaşımında, 'Demokrasi; itiraz edenin susturulduğu değil, farklı seslerin güvence altında olduğu bir rejimdir. Bunu hiç unutturmayacak, bu seslerin sahibi olan halkımızla birlikte adalet ve demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.