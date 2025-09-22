CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, ekonomik zorluklar nedeniyle milyonlarca öğrencinin kahvaltı yapmadan okula gittiğine dikkat çekerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi sundu. Özdemir, ücretsiz yemek uygulamasının tüm öğrencilere yaygınlaştırılmasını istedi.ANKARA (İGFA) - CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 20 milyon öğrencinin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Özdemir, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin ailelerin eğitim giderlerini karşılamasını zorlaştırdığını vurguladı.

Özdemir, servis ücretlerinde yüzde 50, kırtasiye ürünlerinde ise yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışı yaşandığını, bu nedenle on binlerce çocuğun kahvaltı yapmadan veya boş beslenme çantasıyla okula gittiğini ifade EDEREK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz öğle yemeği uygulamasının yalnızca taşımalı eğitim, yatılı okullar ve afet bölgelerindeki öğrencilerle sınırlı olduğunu hatırlattı. Özdemir, 2023’te açıklanan “5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek” hedefinin ise tam anlamıyla uygulanamadığını belirtti.

Milletvekili Özdemir, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

Kahvaltı yapmadan veya boş beslenme çantasıyla okula gelen öğrencilerin durumuna ilişkin araştırma yapıldı mı? Bulgular neler?

2025’te ücretsiz kahvaltı veya öğün programının tüm öğrencilere yaygınlaştırılması planlanıyor mu?

Beslenme desteğinin sınırlı olmaktan çıkarılması için takvim ve bütçe çalışması var mı?

Yetersiz beslenmenin öğrenme üzerindeki etkilerine dair bilimsel çalışma yapılacak mı?

Beslenme bilgisi, gıda okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam için müfredat çalışması yürütülüyor mu?