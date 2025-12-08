İlçedeki parkları daha modern ve işlevsel hale getirmek için çalışmalarına hız veren Bayrampaşa Belediyesi, Sabri Akpınar Parkı’nda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Her şeyin başta sona yenilendiği parkta çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, parkın yeni yüzüyle çocukların ve vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları bir bir yeniliyor. Bu kapsamda İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunan Sabri Akpınar Parkı’nda yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Büyük bir hızla devam eden çalışmalar çerçevesinde parktaki çocuk oyun alanı, oturma grupları, zemin kaplaması, fitnees aletleri ve yürüyüş yolları tümüyle yenileniyor.

Yeşil alan miktarının da artırıldığı parkta, çocuklar için ayrılan yaklaşık 800 metrekarelik alana ayrı bir önem veriliyor. Çocukları düşmelere karşı korumak amacıyla çocukların oynayacağı alana yumuşak kauçuk kaplama uygulanıyor. Çocuk oyun grupları tamamen yenilenirken, parka farklı modellerde üçer adet tahterevalli, 2 adet dönence, normal ve kuluçka salıncaklar ile ipli tırmanış ünitesi ve tırmanma oyun grubu da ekleniyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, parkın yeni yüzüyle çocukların ve vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.