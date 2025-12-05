5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde basın açıklaması yapan Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız, kadına yönelik şiddetin halen son bulmadığını ve savaşların en ağır bedelini kadınların ödediğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Osmangazi Kadın Kolları Kadın Aile Planlama Başkanı Ayşe Yıldız, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin devam ettiğini belirtti. Yıldız, '1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabal Kardeşler, diktatörlüğe karşı durdukları için katledilmişti. Bugün ise kadına karşı şiddet hâlâ son bulmadı' dedi.

Yıldız, savaşların kadınlar ve çocuklar üzerinde en büyük şiddeti oluşturduğunu ifade ederek, dünyanın farklı bölgelerindeki kadınların yaşadığı acılara dikkat çekerek, Gazze'de lise bitirme sınavında büyük başarı kazanan genç kız Şehide Duha Nazmi Ebu Dellal ile annesi ve altı kardeşinin katledilmesini örnek gösterdi. Ayrıca öğretmen Ghada Rabah ve Kudüs Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza'nın eşi Şeyma Ebu Seyyid gibi sivillerin savaşta yaşamını yitirdiğini aktardı.

Açıklamasında Batı devletlerini de eleştiren Yıldız, 'Kadına karşı şiddet, çocuk hakları, özgürlük ve demokrasi gibi konularda söylemde önde olan Batı'dan ne yazık ki tek bir tepki ya da somut adım görmedik' ifadelerini kullandı. Dünya Kadın Hakları Günü'nün, savaş ve şiddet nedeniyle kadınların maruz kaldığı adaletsizliklere dikkat çekmek için bir vesile olduğunu vurguladı.