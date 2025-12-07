KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Açıklamada, olayın yalnızca bireysel bir intihar vakası olarak değerlendirilemeyeceği, süreçte 'idari ve vicdani sorumluluk gerektiren noktaların bulunduğu' ifade edildi. İddialara göre Mercimek'in TYP kapsamında işe alındığı ancak 'işe geç başlama' gerekçesiyle yerine başka bir kişinin görevlendirildiği, bu nedenle hakkını aramak için belediyeye gittiği ve burada darp edildiğini belirttiği kaydedildi. Ayrıca, kişinin daha önce 'intihar edeceğine' yönelik ifadeleri olmuşsa buna rağmen herhangi bir tedbir alınmamasının 'ciddi ihmal' olacağı vurgulandı.

Anahtar Parti İl Başkanlığı, olayda bir 'lakaytlık ve sorumsuzluk zinciri' bulunduğunu belirterek, olayın tüm yönleriyle şeffaf şekilde soruşturulması, ihmali veya kastı bulunan kişilerin tespit edilmesi, kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirilmesi istendi. Açıklamada, hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceği bildirildi.