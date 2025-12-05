CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, hem emekçiyi koruyan hem işletmeleri destekleyen yeni bir asgari ücret teşvik modelini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 91'inci yıl dönümünde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partilerinin hazırladığı 'adil teşvik modeli' kanun teklifini açıkladı. CHP'li Taşcıer, iktidarın asgari ücret politikalarını eleştirerek, partilerinin önerisinin asgari ücretin en az 39 bin lira olması yönünde olduğunu hatırlattı. Ayrıca, asgari ücretin 'alan için az, veren için çok olduğu' gerçeğini de ortaya koyduklarını söyledi.

Hazırladıkları kanun teklifi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışan sayısına göre destek sağlanacağını belirten Milletvekili Taşcıer, 1-10 çalışan için 10 bin 540 TL destek, 10-49 çalışan 8 bin 400 TL destek, 50 ve üzeri çalışan için 5 bin 100 TL destek sağlanacağını belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının da değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. CHP'li Taşçıer, oy hakkına sahip 15 üye ve 1 gözlemciden oluşmasını, başkanlığın her yıl işçi, işveren ve bağımsız akademik üyeler arasında dönüşümlü olarak yürütülmesini ve Komisyonun yılda 4 kez toplanmasını önerdi.