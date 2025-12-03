Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Kongresi sonrası yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Gençlik Kolları Başkanlığı'na Selçuk Efe atandı. Efe, Necmettin Erbakan ve eşi Hatice Nermin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret ederek göreve duygusal başlangıç yaptı.

BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi (YRP)'nin 3. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Başkanlık Divanı'nı yeniledi.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın açıkladığı yeni kadroda, Gençlik Kolları Başkanlığı'na Selçuk Efe getirildi.

Daha önce Gençlik Kolları'nda Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapan Efe, görevinin ilk gününde Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Hatice Nermin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından 'Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ve Hatice Nermin Erbakan annemizin kabirlerini ziyaret ederek yeni görevimize başladık.' diyerek paylaşımda bulunan Selçuk Efe, Yeniden Refah'ı Milli Görüş çizgisinde daha da büyüteceklerinin mesajını verdi.

Yeniden Refah'ın yeni başkanlık divanında şu isimler yer aldı: