AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, partisinin Şile İlçe teşkilatıyla birlikte Çayırbaşı Mahallesi ve Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti, ardından Şile Spor-Başakşehir maçını izledi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Şile İlçe Başkanlığı, ilçenin 62 mahallesinde yürüttüğü saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Başkanı Erdoğan Akgül öncülüğünde gerçekleşen hafta sonu programına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem de katıldı.

Program kapsamında Milletvekili Erdem ve teşkilat yöneticileri, Çayırbaşı Mahallesi ile Şile Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnafa hayırlı işler dileyen Erdem, ziyaretlerin ardından Şile Spor - Başakşehir futbol karşılaşmasını izledi.

Milletvekili İsmail Erdem, Şile temaslarının ardından yaptığı açıklamada, 'Sanayi Sitesi'nde esnafımızla bir araya geldik, sorun ve önerilerini dinledik. Ardından güzel ve çekişmeli bir maç izledik. Galibiyeti için Şilespor'u tebrik ediyorum.' dedi.

İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ise gün boyu süren saha çalışmalarına ilişkin, 'Milletvekilimiz Sayın İsmail Erdem ve teşkilat mensuplarımızla birlikte esnafımızı ziyaret edip görüşlerini aldık. Ardından Şilespor'un mücadelesine destek olduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önce insan diyerek hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Ziyaretler, saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğinin vurgulanmasıyla sona erdi.