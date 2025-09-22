CHP İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, kongrede güven tazeledi. “Halkın yanındayız, sorunlara çözüm üretiyoruz” diyen Göksu, 9 ayda üye sayısını iki katına çıkardıklarını ve Yenikarpuzlu’da 47 yıl sonra CHP’yi iktidara taşıdıklarını vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Kongresi’nde yeniden başkan seçilen İsmail Göksu, yaptığı açıklamada, partinin halkla bağını güçlendirdiğini ve örgüt gücünü artırdığını belirtti. Göksu, “Beni bu göreve layık gören delegelerimize ve üyelerimize teşekkür ederim. Partimiz her zaman halkın yanındadır,” dedi.

Göksu, partili belediyelere yönelik haksız uygulamalara karşı mitingler, yürüyüşler ve oturma eylemleriyle seslerini duyurduklarını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu için düzenlenen imza kampanyasında rekor katılım sağladıklarını vurgulayan Göksu, “Yağmur çamur demeden kapı kapı dolaştık, halkın iradesini güçlü şekilde ortaya koyduk” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI

İpsala’daki çeltik üreticilerinin su sorununa dikkat çeken Göksu, “Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı öncülüğünde Sulama Kooperatifi ile sahada incelemeler yaptık. Sorunları ilgili kurumlara ileterek çözüm için önayak olduk” dedi. Gençlerin talepleri doğrultusunda çevre belediyelerle işbirliği yaparak okullara spor malzemesi desteği sağladıklarını belirten Göksu, esnaf ziyaretleri ve köy turlarıyla halkın her kesimine ulaştıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde İpsala merkezde az farkla hedefe ulaşamasalar da il genel meclis üye sayısını 1’den 2’ye çıkardıklarını, Belediye Meclisi’nde 4 üye kazandıklarını ifade eden Göksu, “Yenikarpuzlu’da 47 yıl sonra CHP’yi iktidara taşıdık. 9 ayda üye sayımızı iki katına çıkardık” dedi.Göksu, “Kişiler ve koltuklar geçici, baki olan CHP’dir. Örgütün üstünde hiçbir güç yoktur” diyerek örgütçü çizgilerini vurguladı.