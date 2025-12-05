Türkiye İttifak Partisi Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, parti üyeleri arasında güçlü bir dayanışma kültürü oluşturacaklarını belirterek, 'Düğününde, cenazesinde, hastalığında her üyemizin yanında olacağız' mesajı verdi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, haftalık il toplantısında yaptığı açıklamayla teşkilat içinde birlik ve dayanışmayı büyütecek adımlar atacaklarını duyurdu. Partiye yeni katılan üyelerle birlikte aile bağlarını daha da güçlendireceklerini söyleyen Düzenli, teşkilat yapısında sıcak, destekleyici ve kapsayıcı bir anlayışı öne çıkardıklarını vurguladı.

Başkan Düzenli, konuşmasında, 'Partimize üye olan, teşkilatımızı temsil eden tüm arkadaşlarımızın düğününde, sünnetinde, cenazesinde ve hastalıklarında yanlarında olacağız. Hiçbir üyemizi yalnız bırakmayacağız. Türkiye İttifakı Partisi sadece siyasi bir oluşum değil; aynı zamanda büyük bir aile olmak zorundadır.' dedi.

Üyeler arasındaki dayanışmanın güçlenmesiyle hem teşkilatın sağlamlaşacağını hem de toplumsal bağların kuvvetleneceğini belirten Başkan Düzenli'nin açıklamaları, toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri ve misafirler tarafından da memnuniyetle karşılandı.