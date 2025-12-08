MANİSA (İGFA) - Manisa'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Dutlulu, kenti halkla birlikte yöneteceklerini ifade etti.

Halk buluşmalarına önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Karaköy Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcı esnafının ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Dutlulu, şeffaf ve çözüm odaklı çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Pazar ziyaretinde Başkan Besim Dutlulu'ya, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay eşlik etti.

MANİSA'NIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ, HERKES NEFES ALACAK

Pazarda tezgâhları tek tek gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu, hem alışveriş yapan vatandaşları hem de tezgâh başındaki esnafları dinledi.

Pazarcı esnafının zorlu koşullar altında büyük emek harcayarak çalıştığını ifade eden Başkan Dutlulu, şunları kaydetti: 'Karşılaştığınız sorunları ve değerli fikirlerinizi ilk elden dinlemek için sürekli yanınızdayız. Bu yaklaşımımızla güçlü bir birlikteliği pekiştirmeyi hedefliyoruz. Taleplerinizi karşılamak adına gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağız. Manisa'mızı daha yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşturmak için bu ortak çabayı hep birlikte ilerleteceğiz.'