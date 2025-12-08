Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, Türkiye’de startup projelerinin önemli bir kısmının fikir aşamasında kaybolduğunu belirterek girişimciliği tek merkezden yönetecek Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir “Girişimcilik Ofisi” veya “Girişimcilik Bakanlığı” kurulması gerektiğini söyledi.

GİV tarafından 6 Aralık 2025’te Eyüpsultan Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Girişimci Buluşması – Fikirden Girişime 2025 ve 12. GİV Girişimcilik Ödülleri programında konuşan Koç, girişimcilik ekosisteminin Türkiye’nin bağımsız ekonomi hedefleri açısından stratejik önemde olduğunu vurguladı.

Programa Necmeddin Bilal Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda girişimci, iş dünyası temsilcisi ve akademisyen katıldı. Etkinliğin bine yakın katılımcıyla gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Etkinlik kapsamında 70 girişim standı açılarak katılımcıların projeleri doğrudan tanıtma ve yatırımcılarla görüşme imkânı sağlandı.

Bu yıl ödüllere 500’ün üzerinde başvuru yapıldığı, finalist projelerin yatırımcılarla birebir görüşme ve sunum imkânı bulduğu, toplam 1 milyon TL ödülün 11 kategoride sahiplerine dağıtıldığı kaydedildi. Ödüller Dijital Ekonomi, Yeni Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, Proje–Fikir, Basın–Medya, Üniversite Kulübü, Akademisyen, Kamu Yöneticisi, İş Planı, Uluslararası Proje ve GİV Özel Ödülü kategorilerinde verildi. Törende ödüller, Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi.

Koç konuşmasında, girişimciliğin yalnızca ekonomik faaliyet değil; kalkınma, özgüven ve gelecek üretme modeli olduğunu belirtti. İyi bir rol model olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin bu halinin dalga dalga gönül coğrafyamıza yayılacağına ve yapılan zulümlere, haksızlıklara, kıyımlara, işgallere engel olmakta en büyük etken olacağına inanıyoruz, ifadelerini kullandı.

"Üreten Türkiye için girişimcilik stratejik kaldıraçtır"

Koç, Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler ligine çıkması için AR-GE’nin güçlendirilmesi, üniversite-sektör iş birliğinin derinleştirilmesi ve gençlerin girişim süreçlerine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Çok kutuplu dünyada yerimizi ancak üreterek, AR-GE yaparak, kendi teknolojisini geliştiren ve ihraç eden bir ülke olarak sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullanan Koç, gençlere ve özellikle kadınlara açık çağrı yaparak girişimcilik tabanının genişletilmesinin önemine dikkati çekti.

Bu yılki etkinliğin teması “Fikirden Girişime – Yapabilirsin” olarak belirlenirken, GİV’in açıklamasına göre organizasyon yalnızca bir ödül töreni değil; girişimcilerin bir araya geldiği, iş birliği kurduğu ve projelerin yatırımcılarla buluştuğu bir platform niteliği taşıdı.

"Yeni rekabet silahı finans, teknoloji ve yapay zekâ"

Koç, küresel rekabette artık askeri gücün değil, sermaye, teknoloji ve finansal kapasitenin belirleyici olduğunu belirterek yapay zeka, uzay çalışmaları ve ileri teknoloji yatırımlarının gelecek güç dağılımını şekillendireceğini söyledi. Türkiye’de girişim projelerinin büyük bölümünün finansman ve mentörlük eksikliği nedeniyle ilerleyemediğini hatırlatan Koç, merkezi bir yapının kurulması hâlinde fon yönetiminin, proje değerlendirmelerinin ve büyüme süreçlerinin hızlanacağını ifade etti.

Koç programın sonunda tüm katılımcıları tebrik ederek girişimciliğin yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.