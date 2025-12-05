AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Yeni Mahalle'de yapılacak diş sağlığı ünitesi ile Uğur Mumcu Caddesi'ndeki belediye çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pekdemir, tabeladaki yanlış bilgilendirmenin düzeltileceğini ve caddenin çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, yaptığı basın açıklamada, son dönemde tartışma konusu olan Yeni Mahalle'deki diş sağlığı ünitesi ve Uğur Mumcu Caddesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DİŞ HASTANESİ TABELASI DÜZELTİLİYOR

Başkan Pekdemir, tabeladaki yanlış bilgilendirmeye dikkat çekerek, 'Tabelada 20 ünitelik diş ünitesi, 4 hekimlik aile hekimliği ve 112 acil servisi olduğu yazıyor. Ancak bakanlık kararıyla burada sadece 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi yapılacak. Açılışının 2026 Mart veya Haziran aylarında gerçekleşmesini bekliyoruz' dedi. Aile hekimliği hizmetlerinin ise şehir merkezindeki eski hastane yerine yapılan sağlık kompleksinde verileceğini belirten Pekdemir, 'İhtiyaç olursa Yeni Mahalle'de ayrı bir aile hekimliği binası yapılabilir. Tabelada da '20 Ünitelik Diş Aile Diş Sağlık Merkezi' olarak revizyon yapılacak' açıklamasında bulundu.

UĞUR MUMCU CADDESİ ÇALIŞMALARINA TEPKİ

Uğur Mumcu Caddesi'nde 3 aydır devam eden çalışmalar nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu söyleyen Başkan Pekdemir, 'Esnaflar dükkanlarını açamıyor, siftahsız kapatıyor. Elektrik, su, kira ve eleman giderleri devam ediyor. Bu çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekiyor. Belediyemizi, ilgili müdürlükleri hızlı bir şekilde çalışmaları bitirmeye davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Pekdemir açıklamasında, hem sağlık hizmetleri hem de ticari alanlarda yaşanan belirsizliklerin Keşan halkına doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.