Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla yürütülen 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' programları kapsamında Gürsu Erzurum İspir Meydanlı Köyü Derneği'ni ziyaret etti.

Enver GÜLER / BURSA ( İGFA) - Ziyarette MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, il ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede, misafirperverliklerinden dolayı Gürsu Erzurum İspir Meydanlı Köyü Derneği Başkanı Temel Taşçı başta olmak üzere toplantıya katılan tüm vatandaşlara teşekkür edildi. MHP teşkilatının, toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye devam edeceği ifade edildi.