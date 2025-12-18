Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük mutasavvıf, barış ve hoşgörü elçisi Mevlana Celaleddin Rumi'yi, aramızdan ayrılışının (Hakk'a vuslatının) 752. yıl dönümünde düzenlenen görkemli bir 'Vuslat Gecesi' ile andı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda, semazenlerin zikri ve tasavvuf musikisinin eşsiz tınıları gönülleri mest etti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, hoşgörü ve barışın evrensel sembolü olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyadan göçünü bir ayrılık değil, en büyük sevgiliye kavuşma olarak nitelediği bu ruhu Denizli'ye taşıdı. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı, kentin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşı aynı manevi iklimde buluşturdu.

Anma programı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Salonun hıncahınç dolduğu gecede, katılımcılar Hz. Mevlana'nın evrensel aşk ve birlik mesajlarıyla dolu bir atmosferi hep birlikte teneffüs etti.



SEMAZENLER DERİN BİR MANA YAŞATTI



Gecenin ilk bölümünde sahne alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, icra ettikleri eserlerle izleyicileri manevi bir yolculuğa çıkardı. Tasavvuf edebiyatının seçkin örneklerinden oluşan ilahiler ve kasideler programda yer aldı.

Gecenin en etkileyici anları ise semah ekibinin sahneye çıkmasıyla yaşandı. Semazenlerin her bir dönüşü, derin bir manayı temsil ederken, bu anlar manevi bir huzurla salonda karşılık buldu. Gecenin sonunda katılımcılar, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı anma programı için Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, HZ. MEVLANA'YI ONUN SÖZLERİYLE ANDI



Program sonunda bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 'Bir gün gelir, Açmaz dediğin çiçekler açar. Gitmez dediğin dertler gider. Bitmez dediğin zaman geçer' sözleriyle konuşmasına başladı.

Başkan Çavuşoğlu şunları kaydetti: 'Bize miras bıraktığı derin felsefesiyle; birlikteliği, sevgiyi, hoşgörüyü öğütleyen sözleriyle, tüm hayatı özetleyen bir rehber emanet etmiştir. Dünyanın huzura ve birbirini anlamaya ihtiyaç duyduğu bu günlerde, onun çağrıları her zamankinden daha önemlidir. Eğer bizlere hatırlattığı bu değerler ve felsefeye sahip çıkarak hareket edebilirsek; birlikte, kardeşçe, el ele ve omuz omuza yaşayabileceğimiz bir dünya oluşturabiliriz. Bu ülkenin topraklarında kimsenin kimseyi ötekileştirmeyeceği bir hayatı birlikte inşa edebiliriz. Hoşgörünün, aşkın ve birliğin çağrısını en derinden hissettiğimiz bu anlamlı gecede bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum.'