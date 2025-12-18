Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon Film Festivali'nin tanıtım toplantısına katıldı. Festivalin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Başkan Genç, 38 filmin yarışacağı organizasyonun Trabzon'un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Trabzon Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla gerçekleştirildi.

24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivale ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Genç, 'Trabzon'u tanımlarken, bu şehrin alametifarikası olarak tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu her fırsatta ifade ediyor ve vurguluyoruz. Belediyemiz bir yandan halkımızın yaşam standartlarını, ulaşım imkanlarını ve genel olarak şehre dair tüm yaşam koşullarını yükseltmek için yoğun bir gayret içerisindeyken; diğer yandan Trabzon'un alametifarikası olan tarihine, kültürüne ve sanatına katkı sunmayı, bu mirası hem yaşatmayı hem de gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bilinçle, Trabzon'umuzda 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Trabzon Film Festivali'ni düzenliyoruz. Bu festivali, şehrimizin sanat hayatı açısından elzem bir adım olarak değerlendiriyoruz. Festivalimizi birinci olarak tanımlıyoruz; çünkü bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini, süreklilik kazanarak Trabzon'un kültür ve sanat hayatına kalıcı katkılar sunmasını arzu ediyoruz. Temel amacımız da budur' dedi.

'ALTIN TAKA' İSMİNDE VEFAYI ORTAYA ÇIKARDIK

Başkan Genç, festival kapsamında verilecek ödül için 'Altın Taka' isminin uygun görüldüğünü belirterek, 'Festival kapsamında verilecek ödül için 'Altın Taka' ismini uygun gördük. Bu isimlendirmeyle, tarihi bir şehir olan Trabzon'un geçmişine duyduğumuz vefayı da ön plana çıkarmayı amaçladık. Şehrimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na layık görülmüştür. Bu büyük onur, fedakar ve cefakar balıkçılarımızın, takalarıyla cepheye silah taşıyarak verdikleri destansı mücadelenin bir sonucudur. İşte bu tarihi hatırayı yaşatmak adına ödülümüzün adını 'Altın Taka' olarak belirledik. Festivalimiz, uzun metrajlı filmlerden ziyade belgesel ve kısa metrajlı filmlerin yarıştığı bir organizasyon olarak planlanmıştır. Ancak bununla yetinmiyoruz. Trabzon'da özellikle köylerimizde yaşayan tüm çocuklarımızı ve öğrencilerimizi, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliği çerçevesinde sinemayla buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bir çocuk filmini, dezavantajlı çocuklarımız için bedelsiz olarak gösterime sunarak onların sinemayla buluşmalarını sağlayacağız. Biz bu işi tek boyutuyla ele almak istemiyoruz. Attığımız her adımın birden fazla amaca hizmet etmesini önemsiyoruz. Hem çocuklarımızı sinemayla buluşturmak hem de dezavantajlı gruplarımıza yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra, üniversitelerimizin sinema bölümlerinde ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören gençlerimizin bu alandaki çalışmalarını ve hazırlıklarını da değerlendirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

SİNEMA KÜLTÜRÜNÜ KALICI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Başkan Genç sözlerini şöyle tamamladı: 'Artık bir sanat şehri haline gelen Trabzon'umuzda, sinema sanatının icrası noktasında geleneksel bir işe koyulmak istiyoruz. Tıpkı Altın Koza ve Altın Portakal gibi, Trabzon'da da köklü bir sinema kültürünü kalıcı ve yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin bu alanda güçlü bir tarihsel geçmişi bulunuyor. Bizler hem bu tarihi devamlılığı sürdürülebilir kılmak hem de Trabzon'un kültür ve sanat hayatına nitelikli bir katkı sunmak istiyoruz. Festival kapsamında Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 52 başvuru arasından seçilen 8 film, Kısa Film Yarışması'nda ise 295 başvuru arasından belirlenen 30 film yarışacak. Kıymetli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucunda bu yarışmalar kapsamında ödüller takdim edilecek. Ayrıca festival çerçevesinde Onur Ödülü Türk sinemasının duayen isimlerinden Hülya Koçyiğit'e ve şehrimizin yetiştirdiği değerli sanatçımız Hüseyin Avni Danyal'a takdim edilecek. Yaşam Boyu Başarı Ödülü Ahmet Mümtaz Taylan'a, Emek Ödülü ise kıymetli sanatçımız Meral Çetinkaya'ya sunulacak. Bununla birlikte Jüri Özel Ödülleri de Türk sinemasına önemli katkılar sağlamış olan Erol Günaydın, Hayati Hamzaoğlu ve Tanju Gürsu adına verilecek. Trabzonlu sanatçılar Türk sinemasına çok değerli ve kalıcı katkılar sunmuştur. Bu vesileyle, şehrimizin kültür, sanat ve sinema alanında öne çıkan tüm değerli isimlerini saygıyla anmak istiyorum. İnanıyorum ki bu festival, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Dileğimiz, bu organizasyonun geleneksel hale gelmesi, Trabzon'un ve Türk sinemasının kazanmasıdır.'

38 FİLM, ÖNEMLİ JÜRİ ÜYELERİ VE ÖDÜLLER

24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin resmi seçkisinde 38 film yer alacak. Ulusal Belgesel Yarışması'nın ana jürisinde, İZ TV Kurucusu ve Yöneticisi Vedat Atasoy, Akademisyen ve Yönetmen Dr. Fariz Ahmedov, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Yapımcı ve Yönetmen Sevinç Yeşiltaş, FİYAB Üyesi Alper Kaya yer alıyor. Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda En İyi Filme 150.000 TL para ödülü ve Altın Taka Heykeli; Jüri Özel Ödülü'ne ise 50.000 TL para ödülü ile plaket verilecek. Ayrıca Ulusal Kısa Film Yarışması'nda kazanan filmlere 4 kategoride 50'şer bin olmak üzere toplam 200.000 TL para ödülü ile plaket verilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması'nın ana jürisinde ise, Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, Kurgucu Naim Kanat ve Oyuncu Didem Balçin yer alıyor. Festivalin açılış programı 24 Aralık'ta saat 15.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılacak. Açılış programı akabinde Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri Sergisi'nin de açılışı gerçekleştirilecek. 26 Aralık Cuma günü Zorlu Grand Otel'de yapılacak kapanış töreninde Altın Taka Ödülleri sahipleri ile buluşacak.