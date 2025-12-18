Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında Erzurum'da düzenlenen programda, kadın kooperatiflerinin üretim gücü ve toplumsal kalkınmadaki rolü vurgulandı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Erzurum'da 'Kooperatifte Kadın Gücü' programı gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe akademisyenler, 20 kadın kooperatifi, kooperatif temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Programa ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz da iştirak etti.

Program kapsamında kadın kooperatifleri tarafından el sanatları ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı.

Kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, kooperatiflerin üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik çerçevesinde kadına yönelik temaların işlendiği resim sergisinin açılışı kurdele kesimiyle yapıldı. Sergide kadın emeği, üretim ve dayanışmayı anlatan eserler yer aldı.

Açılışın ardından söz alan kadın kooperatif temsilcileri, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür ederek, kooperatifçiliğin istihdama ve yerel kalkınmaya sağladığı katkının altını çizdi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kadın emeğinin kooperatifçilik yoluyla desteklenmesinin toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kadın kooperatiflerinin üretimden istihdama kadar birçok alanda güçlü bir rol üstlendiğini ifade eden Aykut, üniversite-kamu iş birliğinin kadın odaklı projelerde önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Aykut, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını desteklemeyi temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, Atatürk Üniversitesi'ne, Hemşirelik Fakültesi'ne, kadın kooperatiflerine ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Program, stant ve sergi ziyaretlerinin ardından sona erdi.