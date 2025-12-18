Bunlar da ilginizi çekebilir

Belediye, artan yaşam maliyetleri karşısında Halk Et uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin mutfak harcamalarını hafifletmeyi amaçlıyor. Mobil satış aracı üzerinden uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünleri vatandaşlara sunularak temel beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına destek veriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü Halk Et Mobil Aracı uygulamasına devam ediyor. Mobil araç, 18 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 12.30'da Kuruçeşme Hizmet Binası önünde vatandaşlarla buluşacak.

