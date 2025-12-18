Kocaeli İzmit Belediyesi Halk Et Mobil Aracı, bugün saat 12.30'da Kuruçeşme Hizmet Binası önünde uygun fiyatlı et satışıyla vatandaşlara destek olacak.
KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü Halk Et Mobil Aracı uygulamasına devam ediyor. Mobil araç, 18 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 12.30'da Kuruçeşme Hizmet Binası önünde vatandaşlarla buluşacak.
MUTFAK HARCAMALARINA DESTEK
Belediye, artan yaşam maliyetleri karşısında Halk Et uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin mutfak harcamalarını hafifletmeyi amaçlıyor. Mobil satış aracı üzerinden uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünleri vatandaşlara sunularak temel beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına destek veriliyor.