Türkiye Belediyeler Birliği hibe desteğiyle Karabağlar Belediyesi'ne kazandırılan 22 tonluk paletli ekskavatör, ilçedeki hizmet çalışmalarının hızını ve etkinliğini artıracak.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni'nde Karabağlar Belediyesi'ne hibe edilen 22 tonluk paletli ekskavatörün teslimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde ilçeye kazandırılacak olan iş makinesiyle birlikte, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesi daha da güçlenecek.

SAHADAKİ HİZMET GÜCÜ ARTIYOR

Alt yapıdan üst yapıya, düzenleme çalışmalarından acil müdahale gerektiren alanlara kadar birçok noktada kullanılacak olan ekskavatör, Karabağlar'da yürütülen çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacak.

BAŞKAN KINAY: DAYANIŞMAYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Törene ilişkin değerlendirmede bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Yerel yönetimler arasındaki dayanışma, kentlerimizin hizmet gücünü doğrudan artırıyor. Belediyemize kazandırılan bu araçla sahadaki çalışmalarımızı daha etkin ve daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Karabağlar için üretmeye, dayanışmayla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

BAŞKAN KINAY'DAN TBB'YE TEŞEKKÜR

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Türkiye Belediyeler Birliği hibe desteği kapsamında belediyeye kazandırılan araç için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Vahap Seçer ve Birlik yönetimine teşekkür etti.

Karabağlar Belediyesi, dayanışmayla büyüyen ve birlikte güçlenen bir kent anlayışıyla, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını ve hizmet çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.