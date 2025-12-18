Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sorunları yerinde dinlemek ve çözümleri birlikte üretmek amacıyla Osmangazi'de 10 mahalle muhtarı ve vatandaşlarla buluşan Başkan Aydın, Arap Şükrü müjdesi verdi.

BURSA (İGFA) - Sorunları yerinde dinleyen, çözümleri birlikte üreten bir yönetim anlayışıyla hareket eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında ilçedeki 10 mahallenin muhtarı ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. Osmangazi'ye kaliteli hizmetler sunabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, Arap Şükrü Sokağı'nın yenilendiği müjdesini verdi.

Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurmak ve hizmetleri yerinde planlamak hedefiyle mahalleleri ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Ördekli Kültür Merkezi'nde yoğun katılımlı bir kahvaltı programı gerçekleştirdi. Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri eşlik etti. Yürekleri ısıtan buluşmaya Tayakadın, Şehreküstü, Demirtaşpaşa, Kiremitçi, Doğanbey, Ebuishak, Alacamescit, Orhanbey, Ulu ve Sakarya mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri de katılım gösterdi.

Muhtarlar ve mahalle sakinleri, mahallelerindeki eksikleri tek tek söz alarak Başkan Erkan Aydın'a iletti. Sorunları doğrudan vatandaşlardan dinleyen Başkan Aydın, iletilen talepleri not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

'VATANDAŞLARA DOKUNAN HİZMETLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ'

İlçedeki birçok mahallede buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerine şu şekilde devam etti.

'Bizler, halk için hizmet ediyoruz. Mahallelerimizdeki sorunları gerek muhtarlarımızdan gerekse doğrudan vatandaşlarımızdan dinleyerek çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 35 açılış ve temel atma gerçekleştirdik. Şu anda 11 açılış ve temel atma programımız daha bulunuyor. İlçemize 3 yeni kreş kazandırdık, 3 kreşimizin de temel atmasını bekliyoruz. Bir kreşimiz ise tamamlanmak üzere. Bunun yanı sıra pazar yeri temel atmasını da gerçekleştireceğiz. Öğrenci yurtları, kütüphaneler, genç kafeler ve kent lokantaları gibi vatandaşa dokunan ne varsa Osmangazi Belediyesi olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz'

'ANITLAR KURULU'NA ARAP ŞÜKRÜ SOKAĞI İLE İLGİLİ PROJE SUNDUK'

Arap Şükrü Sokağı'nın Bursa'nın tarihi ve turistik bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aydın, 'Arap Şükrü ile ilgili bize gelen şikayetlerin büyük kısmı işgallerin fazla olmasından kaynaklanıyordu. Bu nedenle işgalleri kaldırarak sokağı yeniden kullanıma açtık. Burası için hazırladığımız güzel bir projeyi Anıtlar Kurulu'na sunduk, onay sürecini bekliyoruz. Proje onaylandığında burayı yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla gelip gezebileceği, nezih ve kaliteli bir turistik alan haline getireceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla burayı yeniden güzelleştirerek Bursalıların ve turistlerin kullanımına sunacağız' diye konuştu.

'3 BİN PERSONELİMİZ 7/24 VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE'

Muhtarların sahada en önemli yol arkadaşları olduklarını söyleyen Başkan Erkan Aydın, 'Birçok mahallemizden muhtarlarımız aracılığıyla bize sorunlar geliyor. Belediyemizde muhtarlara bakan birimlerimiz onlarla sürekli iletişim halinde. Yaklaşık 3 bin personelimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde. Buradaki buluşmalarımızın amacı da, muhtarlarımız ile vatandaşlarımızın bize iletmek istediği görüş ve eleştirileri birebir dinlemek. Bu yüzden mahalle kahvaltılarını düzenliyoruz' açıklamalarında bulundu.

Tayakadın, Şehreküstü, Demirtaşpaşa, Kiremitçi, Doğanbey, Ebuishak, Alacamescit, Orhanbey, Ulu ve Sakarya mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri ise güzel bulaşma için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.