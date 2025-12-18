Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arya Aydoğan, Antalya'daki Dünya Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

BURSA (İGFA) - 2025 FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonaları, 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. 33 ülkeden toplam 314 sporcunun katıldığı önemli organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu WCM Arya Aydoğan da 15 yaş kızlar kategorisinde ülkemizi temsil ediyor.

Şampiyonada 9-17 yaş arası sporcular, beş farklı yaş kategorisinde hızlı ve yıldırım olmak üzere iki ayrı disiplinde dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Necmettin Korkmaz ise Milli Takım Antrenörü olarak görev alıyor.