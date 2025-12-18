Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.