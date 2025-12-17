İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Seferihisar'da hız sınırını aşan aracın çarptığı motosiklet kazasında 1 kişinin öldüğünü ve sürücünün yakalandığını duyurdu. 2024 trafik verilerine göre çoğu kaza hız ihlali nedeniyle. Yeni yasa ile kazaların önlenmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Seferihisar ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, hız sınırının 50 kilometre olduğu bir yolda aşırı hız yapan otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kazaya neden olan sürücünün yakalandığını ifade eden Yerlikaya, 'Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor' diyerek trafik kazalarının acı sonuçlarına dikkat çekti.

2024 yılına ait trafik kazası verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, geçen yıl meydana gelen 266 bin 854 ölümlü ve yaralanmalı kazanın 107 bin 198'inin hız kurallarına uyulmaması nedeniyle gerçekleştiğini, bu kazalarda 3 bin 657 vatandaşın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi için toplumda güçlü bir trafik kültürünün oluşturulması gerektiğini belirterek, yeni Trafik Kanunu teklifinin amacının kazaları önlemek, can kayıplarını en aza indirmek ve sürücü davranışlarını olumlu yönde değiştirmek olduğunu ifade etti. Caydırıcılığın, trafik kültürünün gelişmesi ve kalıcı hale gelmesi açısından temel unsur olduğunun altını çizdi. Bakan Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, sürücüleri hız kurallarına uymaya davet etti.