Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman ve beraberindeki heyeti konuk etti. Başkan Büyükkılıç, ziyarette Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak, Alperen Ocakları'nı merhumun bir eseri ve hatırası olarak nitelendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetlerinde ortak aklı önemseyen, kentte istişare kültürünün gelişimine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile de birlik, beraberlik ve dayanışmaya ayrı bir özen gösteriyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dirmen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Alperen Ocaklarımız bizim için çok önemli ve anlamlı felsefesi itibariyle. Merhum Muhsin kardeşimizin de bizlere en büyük eseri, hatırası. O anlayış içerisinde hepimizin gözbebeği gibi üzerine titremesi lazım. Mesajımızı iyi verip, halkayı genişletmemiz ve sayıyı çoğaltmamız lazım, bereketlenir inşallah' dedi.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına olduğu gibi Alperen Ocakları'na destek olma gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 'Bizler de burada kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayış içerisinde kardeşlerimizin hepsini yüreklendirmeye, yaptıkları çalışmalarda yasal çerçevede her türlü desteği verme yönünde de irade gösteriyoruz' diye konuştu.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anan ve Yazıcıoğlu ile olan anılarından da bahseden Büyükkılıç, merhumun vefatını büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, 'Onun eserleri kendisinden söz ettiriyor. Üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanınızdayız. Kaygunuz, kaygumuz. İsimler farklı olabilir, o aşamaları geçtik. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun' ifadelerini kullandı.

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dirmen, 'Sayın Memduh Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmasının dışında gerçekten emekleri ve fedakârlıklarıyla Alperen Ocakları Teşkilatı'nın kalbinde daha farklı bir yere sahip. Allah kendilerinden razı olsun. Bizim hem başkanımız hem babamız hem ağabeyimiz. Allah başımızdan eksik etmesin, var olsun, sağ olsun' dedi.

Ziyaret, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman'ın Başkan Büyükkılıç'a hediye takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da hazır bulundu.