Maltepe Belediyesi, fırın ve pastane işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler, işletmelerdeki ürünleri; hijyen, fiyat tarifesi ve tüketim tarihleri açısından inceledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim çalışmalarını Ramazan ayında da artırarak sürdürüyor. İlçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Zümrütevler'de denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşması amacıyla fırın ve pastaneleri denetledi.

PİDE FİYATLARINA BAKILDI

Halkın mağduriyet yaşamasını önlemeye yönelik denetim yapan ekipler, denetimler esnasında imalathanelere de girdi. Yapılan incelemelerde ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edilirken, işletme kayıt belgeleri ve evrak kontrolleriyle ürünlerin gramaj ve hijyen denetimleri de yapıldı. Ramazan ayının hassasiyetine uygun şekilde çalışan ekipler, denetimlerde önceliği pide gramajı ve fiyat tarifesine verdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri olan işletmelere uyarılar verilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla işletmelerin son denetim tarihleri de incelendi.