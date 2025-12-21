Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerleri, Tömük Çarşısı'nda 'Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Etkinlikte kursiyerler, eğitmenler ve gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan yöresel lezzetler vatandaşlarla buluşturuldu.

MERSİN (İGFA) - Aşçılık başta olmak üzere atölyedeki tüm kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı yöresel yemekler, tatlılar ve içecekler stantlarda ikram edilirken, kadınların ürettiği ürünler de satışa sunuldu.

Batırık, topalak, keşkek, içli köfte, yöresel tatlılar ve yayık ayranı gibi geleneksel lezzetlerin yer aldığı etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kadın emeğinin görünür kılınması, yöresel kültürün yeni nesillere aktarılması ve bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlaması açısından önem verilen etkinlik ile Tömük Mahallesi'nde kaynaşma ortamı oluşturarak 'Yerli Malı Haftası'nın ruhu yaşandı. Etkinliğe civar mahallelerden ve Mezitli ilçesinden de katılım sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tömük'te açmış olduğu Kadın ve Çocuk Atölyemizin kursiyerleri, eğitmenleri ve gönüllülerimizin hazırlamış olduğu yöresel tariflerden lezzetleri tattık. Kadınlar el emeği ürünleri stantlarda satışa sundular. Güzel bir kaynaşma ortamı oldu' dedi.