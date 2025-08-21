Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yaz geleneksel olarak düzenlenen ‘Yayla Konserleri’ etkinliği, bu yıl da yaylacıların yaz akşamlarına neşe katıyor.MERSİN (İGFA) - Her gün farklı bir noktada vatandaşlarla buluşan kültür-sanat ekibinin son durağı, Erdemli’nin Tapureli Mahallesi ve Avgadı Yaylası oldu.

Etkinlik, MBB Halk Oyunları Topluluğu’nun sahne almasıyla başladı. Renkli kostümleri ve coşkulu performanslarıyla vatandaşları eğlencenin ritmine hazırlayan topluluk, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin devamında sahneye çıkan MBB Türk Halk Müziği Topluluğu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle yayla sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar; çoğu zaman yalnızca üreten, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlar olarak görülüyor. Oysa kültür ve sanata erişim, en az üretim kadar temel bir ihtiyaç.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yayla Konserleri’ gibi etkinlikleri, bu algıyı kırarak köylerin ve yaylaların da sanatla buluşmasını sağlıyor. Sanatın şehre hapsolmadığını, köylerin meydanlarında da türkülerin yankılanabileceğini gösteren bu buluşmalar, hem kültürel hayatı zenginleştiriyor hem de kırsaldaki vatandaşların kendilerini değerli hissetmesine vesile oluyor.

Yaz boyunca farklı yaylalarda devam edecek olan etkinliklerde Mersinliler türkü, dans ve eğlence dolu akşamlar yaşamaya devam edecek.