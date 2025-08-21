Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerini ziyaret ederek belediye başkanları ve yöre halkıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınla ormanlık alanlarını kaybeden Harmancık ilçesine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yangından duyduğu üzüntüyü Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve yöre halkıyla paylaştı.

Harmancık ziyaretinde Başkan Aydın, geçtiğimiz günlerde oğlunu evlendiren Arıkan’a Allah bir ömür boyu mutluluklar versin temennisinde bulundu.

Harmancık ziyaretinin ardından Başkan Aydın, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan’ı makamında ziyaret ederek dağ yöresinin ihtiyaçlarını, yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları değerlendirdi. Ziyaretler sırasında Başkan Aydın’a CHP Orhaneli İlçe Başkanı Hakan Durgut ve CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Mustafa Sevim, eşlik etti.

UMARIM BİR DAHA BÖYLE FELAKETLER YAŞAMAYIZ

Harmancık’a geçmiş ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Harmancık Belediye Başkanımız Haşim Ali Arıkan ve vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Harmancık’a gelirken gördük, yangından sonra bölge içler açısı durumda yemyeşil bölgeler şuanda simsiyah durumda, başkanımız görünenin buz dağının görünen kısmı olduğunu yangının çok büyük alanlara yayıldığını söyledi. Umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız. Haşim Ali Arıkan, başkanımız oğlunu evlendirdi, biz düğüne katılamadık, bu ziyaretle onu da tebrik etmiş olduk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkanlarımızı yangın boyunca hep yanlarında gördüklerini belirten Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, “Belediye başkanlarımız destek ve yardımlarını esirgemedikleri gibi sahadaydılar, Erkan Aydın, başkanımın farklı bir özelliği daha var bu bölgenin çocuğu olmuş olmasından kaynaklanan görev olarak bölgedeydi. Çocuğumun düğünü için gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Düğünde oğlum bir akım başlattı, düğüne katılan her katılımcı başına Orman Genel Müdürlüğüne bir fidan bağışlayacak. Son yapılan ölçümlere göre düğüne 4 bin kişilik bir katılım olmuş, 4 bin fidanı Orman Genel Müdürlüğüne bağış yapacak. Umarım bu hareket bir akım oluşturur biz bu yanan alanlarımızı tekrardan ağaçlandırırız” diye konuştu.

Başkan Erkan Aydın, Harmancık ziyaretinde çocukların gönlünde taht kuran Muhsin Abiyle birlikte çocuklara oyuncak dağıttı.