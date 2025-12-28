Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent belleğini geleceğe aktarmak için düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi.

MERSİN (İGFA) - Düzenlediği faaliyet ve etkinliklerle kenti kültür ve sanat mozaiği haline getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün kente yeni değerler katmaya devam ediyor. Mersin'in kent kimliğini, aidiyet duygusunu ve kültürel birikimini geliştirmek, kentsel belleği gelecek nesillere aktarmak için Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), kentin kültürel mirasına katkı sunan zengin içerikli söyleşilere bir yenisini daha ekledi.

'Kültürel Rönesans' başlıklı söyleşiyi yurttaşlarla buluşturan MEDEKA, kentin kültür ve sanat dünyasında önemli yere sahip olan Mersinli Ressam Ahmet Yeşil ve Gazeteci Yazar Mirza Turgut'u bir araya getirdi.

KENT TARİHİNDEN GELEN BİRİKİM İLE GELECEĞİN TOPLUMUNUN İNŞASI DEĞERLENDİRİLDİ

'Yeniden Doğuş' anlamına gelen Rönesans kavramının dünya tarihinde yarattığı büyük değişim dalgası ile batı ülkelerinin Orta Çağ sonrası aydınlanma dönemine ilerleyişinin irdelendiği söyleşide, kentlerin tüm yönleriyle sanat toplumunu kurabilmesinin yol ve yöntemleri değerlendirildi.

Mersin kent tarihi içinde yer alan altın çağları ve ilerleme aşamaları, geleceğe ışık tutacak açılardan konuşularak kültürel dönüşümün adımları tartışıldı. Sanatın toplumdaki dönüşümü ve topluma etkisini yazılarından örneklerle değerlendiren Mersinli Ressam Ahmet Yeşil, gelişmiş ülkelerin sanat toplumuna geçme adımlarını katılımcılarla paylaştı. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının da batılı ülkelere ilham kaynağı oluşturduğuna değinen Yeşil, kültür mozaiği bir bölgede kritik öneme sahip olan değerleri anlattı.