İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nde düzenlenen 'Şapka Partisi' etkinliğinde minikler, aileleriyle birlikte tasarladıkları özgün şapkalarla hem yaratıcılıklarını sergiledi hem de doyasıya eğlendi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'te minik kalpler rengârenk bir etkinlikte buluştu. İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nin 5 şubesinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Şapka Partisi', hem çocuklara hem de ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte evde tasarladıkları birbirinden özgün şapkaları okullarına getirerek hayal güçlerini sergiledi.

Renkli kartonlardan, tüllerden, düğmelerden ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan şapkalar adeta görsel bir şölene dönüştü. Kimi çiçek bahçesini başına taşıdı, kimi de masal kahramanına dönüştü. Şarkılar eşliğinde sınıflarda neşeli anlar yaşanırken, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi. Gün boyunca kahkahalar koridorlardan taşarken çocuklar üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın mutluluğunu da deneyimledi.