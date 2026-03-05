Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim alanlarıyla büyüyen ve hızla gelişen 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde planlanan asfalt çalışmaları öncesinde gerekli altyapı imalatlarının büyük bölümünü tamamladı.

BURSA (İGFA) - Altyapıdan üstyapıya kadar birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirilecek asfalt çalışmalarının daha sağlam ve sağlıklı bir zeminde yapılabilmesi için altyapı işlemlerine büyük önem veriyor.

Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akçeşme Caddesi üzerinde 1 kilometrelik yağmur suyu hattı ve ızgara imalatını tamamlayarak caddeyi asfalt uygulamasına hazır hale getirdi. Akçeşme Caddesi'nin bağlandığı Çamlık Bulvarı genelinde ise 1150 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Nasreddin Hoca Bulvarı'nda da 450 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve ızgara imalatını tamamladı. Mahallenin önemli bağlantı yollarından biri olan Atlıçayır Bulvarı'nda ise 1 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve ızgara imalatı tamamlanarak, yol asfalt çalışmalarına hazır hale getirildi. Yapılan imalatlarla bölgede yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedeflendi.

Öte yandan ekipler, Atlıçayır Bulvarı'nın ikinci etap asfalt çalışmaları öncesinde bir buçuk kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ve ızgara imalatına da başladı. Çalışmaların nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Mahalle genelinde yürütülen çalışmalarla yağmur suyu drenaj altyapısı güçlendirilirken, vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir altyapı hizmeti hayata geçirilmiş oluyor.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve BUSKİ'nin çalışmalarıyla bölgenin rahat bir nefes alacağını belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.