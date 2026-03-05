Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'yı makamında ağırladı. Ziyarette iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkiler ele alındı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'yı makamında kabul etti. Ziyarette Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan da yer aldı. Görüşmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari, kültürel ve turizm alanındaki iş birlikleri değerlendirildi.

BİRLİK BERABERLİK HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, Türkiye ve Gürcistan'ın tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaşan kardeş halklar olduğunu vurgulayarak, 'Bölgenin jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca emperyal güçlerin odağında yer aldığını biliyoruz. Bugün de çevremizde adeta bir ateş çemberi var. Bu nedenle birlik, beraberlik ve dayanışma her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı iyi niyetle başlayıp bugün stratejik ortaklık seviyesine ulaşması bizleri memnun ediyor. Devletlerimizin liderleri de uluslararası arenada Türkiye ile Gürcistan'ın omuz omuza hareket etmesi gerektiğini vurgulamaktadır' dedi.

TİCARET HACMİ ARTIRILMALI

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Genç, 'Komşu iki ülke olarak mevcut 3 milyar dolarlık ticaret hacminin mutlaka artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Coğrafi yakınlık hem yatırım hem de lojistik maliyetleri açısından önemli avantajlar sağlıyor. Batum ile kardeş şehiriz ve Trabzon ile Batum arasında yoğun bir insan sirkülasyonu bulunuyor. Turizm alanında da bu hareketliliği daha üst seviyeye taşıyabiliriz. Şehrimizde Gürcü kültür derneğinin kurulmuş olması da ilişkilerimizin kültürel boyutunu güçlendirmektedir. Ticaret odalarımız ve iş konseylerimizle birlikte yeni platformlar oluşturabilir, özellikle sağlık turizmi başta olmak üzere birçok alanda yeni adımlar atabiliriz. Gürcü kardeşlerimizi hemşehrimiz olarak görüyoruz. İlişkilerimizi geliştirip güçlendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

TRABZON BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, 'Türkiye'den Gürcistan'a ihraç edilebilecek ürünler ve yerel piyasanın imkanları konusunda değerlendirmeler yapmak amacıyla buradayız. Demiryolu, otoyol ve liman yatırımları sayesinde bu bölge; Batum ve Trabzon üzerinden doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir merkez haline geliyor. Zor bir coğrafyada bulunmamıza rağmen Gürcistan ve Türkiye altyapı yatırımlarını sürdürerek geleceğe hazırlanıyor. Ortak projelerimiz küresel ölçekte daha fazla önem kazanıyor. Trabzon Başkonsolosumuzla kurduğunuz yakın ilişkiler ve verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Dostluk ve iş birliğini geliştirmeye hazırız' dedi.

TRABZON-TİFLİS UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLATILMALI

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ise sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla daha önce başlatılan ancak çeşitli nedenlerle durdurulan Trabzon-Tiflis uçak seferlerinin yeniden başlatılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İashvili, 'Sağlık turizmi kapsamında Gürcistan'dan Karadeniz Bölgesi'ne gelen hastaların sayısı 80 bine ulaştı. Bu hastaların yarısından fazlası Trabzon'da tedavi gördü. Trabzon-Tiflis seferlerinin yeniden başlatılması bu alandaki iş birliğini daha da güçlendirecektir' diye konuştu. Başkan Genç de karşılıklı uçuşların yeniden başlatılması konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Genç, Büyükelçi Archil Kalandia'ya Trabzonspor forması ve telkari fincan takımı hediye etti.