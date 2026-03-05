Bakırköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler dizisinin ilk programında, Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı Derya Divrikli ile 'Teknolojik Anneler: Dijital Dünyada Güçlenen Kadınlar' başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte dijital çağda çocuk yetiştirmenin getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

'Kadınlar Her Yerde; Evden Sokağa, Dijitalden Sanata Bakırköy'de buluşuyor' sloganıyla düzenlenen programların ilkinde, Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı Derya Divrikli, dijital çağda annelerin ve çocukların karşılaştığı yeni zorlukları masaya yatırdı.

Etkinlik, kısa süre önce öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Programda, çocukların dijital içeriklere maruz kalması, sosyal medyada giderek sertleşen dil ve şiddetin normalleşmesinin gençler üzerindeki olumsuz etkileri konuşuldu. Divrikli, teknolojinin tek başına suçlanamayacağını, ancak dijital kültürün çocukların davranışlarını şekillendirme gücünün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİĞİ SORULAR

Söyleşide özellikle ekran süresi, sosyal medya güvenliği, dijital kimlik, çevrim içi akran zorbalığı ve sosyal medyanın psikolojik etkileri gibi konular ele alındı. Katılımcılar deneyimlerini paylaşırken, çocuklarını dijital dünyada bilinçli ve güvenli şekilde yönlendirme yolları hakkında öneriler aldı.

Programda annelerin dijital çağda yaşadığı ikilemler ve suçluluk duygusu da tartışıldı. Divrikli, ebeveynlerin 'fazla mı izin veriyorum, yoksa çok mu kısıtlıyorum?' gibi sorularla sık sık karşılaştığını belirterek, çocuklarla sağlıklı sınırlar kurmanın ve dijital okuryazarlık geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE DAYANIŞMA ÖNE ÇIKTI

Söyleşide ayrıca sahte hesaplar, çevrim içi akran zorbalığı ve dijital riskler üzerinde duruldu. Divrikli, çocuklarla güven temelli iletişim kurmanın dijital güvenlik açısından en kritik adım olduğunu vurguladı. Katılımcıların sorularıyla interaktif şekilde ilerleyen program, annelerin deneyimlerini paylaşabildiği ve birbirlerinden öğrenebildiği bir dayanışma ortamına dönüştü.

Bakırköy Belediyesi, düzenlediği bu etkinlikle dijital çağda ebeveynlik konusundaki farkındalığı artırmayı ve annelerin kendilerini bu süreçte daha güçlü hissetmelerini hedefledi.