1-7 Mart Muhasebe Haftası kapsamında Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Ağrı İl Temsilcisi Mikail Güzel ve beraberindeki heyet, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Heyet, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, Meclis Başkanı Vasip Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aydemir ile bir araya geldi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı'da 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, mali müşavirler ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve üyelerin karşılaştığı vergisel sorunlar ele alındı.

Toplantıda özellikle işletmelerin vergi süreçlerinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, mali müşavirlerin iş dünyası için önemli bir paydaş olduğunu vurgulayarak nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. Ziyaretin, kentteki ekonomik faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi adına önemli bir istişare ortamı oluşturduğu ifade edildi.