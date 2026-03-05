Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve kamu ile olan iş birliklerini artırmak amacıyla 'STK Proje Destek Programı'nı hayata geçirdi.

KONYA (İGFA) - Program kapsamında desteklenen Sarayönü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 'Söz Bizde' projesi kapsamında aile içi iletişim söyleşisi düzenlendi.

Projenin en yoğun katılım sağlanan etkinliklerinden biri olan aile içi iletişim söyleşisinde, yazar ve eğitimci Alişan Kapaklıkaya, Sarayönülü ailelerle bir araya geldi. Kendi hayat tecrübelerinden kesitler sunarak samimi bir atmosfer oluşturan Kapaklıkaya, dijitalleşen dünyada aile bağlarını korumanın yollarını anlattı.

Kapaklıkaya, iletişimin teknik bir mesele değil, bir gönül meselesi olduğunu vurgulayarak, katılımcılara gündelik yaşamda uygulayabilecekleri pratik çözüm önerileri sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin STK Destek Programı ile aile ve eğitim konuları ile dezavantajlı gruplara yönelik STK'lar tarafından hazırlanan proje teklifleri arasından 13 sivil toplum kuruluşunun sunduğu projeler gerçekleştirilmeye devam ediyor.