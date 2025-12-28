Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava koşullarıyla birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı kent genelinde önlemlerini artırdı. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yürüttüğü tuzlama ve solüsyon çalışmaları ile soğuğun etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla hastane girişleri, yürüyen merdivenler ve üst geçitlerde solüsyon uygulaması gerçekleştirirken, yaya güvenliğinin sağlanması için yoğun kullanılan kaldırımlar ve durak önlerinde tuzlama çalışmaları da yapıyor. Riskli noktalar titizlikle kontrol edilirken, buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde müdahaleler anında gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların güvenli bir şekilde günlük yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarının seyrine göre ekip ve ekipman sayısını artırarak sahada olmaya devam ediyor.