Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Ramazan kapsamında şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatan için can verenlere minnetini dile getirdi ve dünyadaki zulme dikkat çekerken, Kaymakam Metin Esen ve dernek başkanları ise Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçeisnde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Ali Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

'BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ'

Şehit yakınları, gaziler ve misafirlerin Ramazan'ını tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bugün, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarıyla ve kıymetli gazilerimizle birlikte iftar yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Malumunuz milletimiz bu aziz toprakları ebedi vatan kılmak için çok zorlu imtihanlardan geçti. Şehirlerimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz yakıldı, yıkıldı. Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar, Ezan-ı Muhammedi'leri susturamadılar, şanlı bayrağımızı indiremediler ve en önemlisi bizleri esir edemediler. Karşılaştığımız bütün badirelerden, şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız ilhamla, Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk' ifadelerini kullandı.

'ZALİMLERE BOYUN EĞMEDİK'

Dünyada yaşanan savaşlara ve kaosa da dikkat çeken Başkan Yılmaz, 'Bugün dünya gündemine, yakın çevremizde yaşananlara bakın. Dünyamız haksızın sırf güçlü diye haklıymış gibi göründüğü kaotik bir döneme doğru sürükleniyor. Yıllarca bize ahlak bekçiliği yapan, demokrasiden dem vuran ülkelerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Komşumuz İran'a yönelik saldırılarda masum insanları, günahsız çocukları hedef alacak kadar ahlak ve vicdan yoksunu olduklarına bir kez daha şahitlik ettik. Kendilerini medeni diye tabir edenlerin küçücük kız çocuklarını gözlerini kırpmadan katlettiğini gördük. Mazlumların gözyaşını dindirmenin, zulmü engellemenin derdiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin etrafı adeta bir ateş çemberi içerisinde. Dünyanın artık bir merhamet medeniyetine ihtiyacı var. İşte bu gün bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bu medeniyeti inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Nasıl bugünlere onların oyunlarını bozarak geldiysek, nasıl zalimlere hiçbir zaman boyun eğmediysek Allah'ın izni, aziz milletimizin güçlü desteğiyle bundan sonra da adaletsizlikler karşısında aynı tepkiyi vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.

14 FARKLI NOKTADA İFTAR

Yıldırım'da, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'Sosyal belediyecilik anlayışımızla, özellikle mübarek ramazan ayında dayanışma ruhunu daha da güçlendirmek adına ilçemizin tam 14 ayrı noktasında iftar sofraları kuruyoruz. Aynı duaya amin diyen, aynı lokmayı paylaşan binlerce gönülle bir araya geliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; paylaşınca bereket artar, bir araya gelince kardeşlik büyür. Bütün şanlı gazilerimize minnet duygularımla birlikte acil şifa dileklerimi iletiyorum. Her daim yanınızda olmayı bir görev değil, bir gönül borcu olarak görüyoruz' dedi.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Şehit yakınları ve gazilerin Ramazan ayını tebrik eden Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise, 'Ülkemiz birliğini ve dirliğini aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz bu ülkenin tapusu, gazilerimizin bekamızın teminatıdır. Ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz' ifadelerini kullandı. İftar programında konuşan; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri ise şehit yakınları ve gazileri iftarda buluşturan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ettiler.