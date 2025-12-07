Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen 'Giyim Üretim Teknolojileri' kursları, mesleğini geliştirmek veya tekstil sektörüne adım atmak isteyen kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor.

MERSİN (İGFA) - Haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında çalışan atölyelerde, 5 grup halinde eğitim veriliyor. Temel seviyeden başlayıp ileri aşamalara kadar ilerleyen programda katılımcılar; dikiş makinesi kullanımından kumaş dikimine, kalıp hazırlamadan model uygulamaya kadar bir kıyafet ile ilgili tüm aşamaları öğreniyor.

Eğitimlerde yalnızca kişisel kullanım için kıyafet dikimi değil, sektörün ihtiyaç duyduğu overlok, reçme, kesim ve profesyonel dikiş teknikleri de öğretiliyor. Bu sayede kursiyerler, tekstil atölyelerinde daha kolay iş bulma şansı elde ediyor. Kursiyerlerin bir kısmı ise evde üretim yaparak ya da sosyal medya üzerinden satış yaparak kendi girişimlerini başlatıyor.

MERCEK'in giyim atölyeleri, aynı zamanda sosyal dayanışmaya da katkı sunuyor. Kursiyerler; belediye tarafından temin edilen kumaşlarla 5-13 yaş arası çocuklar için kıyafetler hazırlayarak, Kıyafet Evi'ne destek oluyor. Hem öğrenip pratik yapan hem de ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlayan kursiyerler, kısa sürede mesleki becerilerini geliştirerek üretime katılmanın mutluluğunu yaşıyor.