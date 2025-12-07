Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir siluetine estetik dokunuşlar ekleyerek vatandaşlara ışıltı bir manzara sunuyor. Büyükşehir'in vizyon projeleri, gündüz olduğu kadar gece de şehrin ruhunu yansıtıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri gece ayrı gündüz ayrı atmosfere bürünüyor.

Bu kapsamda İzmit'in yeni buluşma noktalarından biri olan Milli İrade Meydanı, modern tasarımı ve etkileyici aydınlatmalarıyla gündüz olduğu kadar gece de büyülüyor. Meydan, sosyal yaşamın kalbinin attığı bir alan olarak ziyaretçilerini karşılıyor, kafeleri ve yürüyüş yollarıyla şehre canlı bir atmosfer katıyor. Gece ışıkları altında meydan adeta başka bir kimlik kazanırken, bu da şehir siluetini estetik bir tabloya dönüştürüyor.

Şehrin kültür ve sanat yaşamının merkezi haline gelen Kocaeli Kongre Merkezi, mimarisini gece ışıklarıyla taçlandırıyor. Etkinliklerin ve buluşmaların adresi olan merkez, ışıklandırmasıyla modern ve davetkâr bir görünüm kazanıyor. Gündüz kadar gece de şehrin canlılığını yansıtan yapı, Kocaeli'nin modern yüzünü ortaya koyuyor.

DOĞA VE IŞIĞIN BULUŞMASI

Başiskele Seymen Millet Bahçesi, doğanın huzurunu şehir hayatıyla buluşturuyor. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve yeşil dokusu, gece ışıklarıyla birleştiğinde ziyaretçilerine güvenli ve keyifli bir ortam sunuyor. Geceleyin ışıl ışıl parlayan Seymen Millet Bahçesi, şehrin ortasında doğayla iç içe bir dinlenme noktası olarak vatandaşa nefes aldırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri, şehirde sadece görselliği artırmıyor. Sosyal yaşamı canlandıran, vatandaşlara güvenli ve estetik mekânlar sunan projeler, Kocaelililerin hayatına dokunuyor. Işıklandırmaların ise modern tasarıma ve doğal alanlarına uyumu, şehirde geceyi özel ve büyüleyici kılıyor. Şehirdeki bu yeni alanlar, gündüz olduğu kadar gece de Kocaeli'yi yaşanabilir, renkli ve davetkâr bir yer hâline getiriyor.