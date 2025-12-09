Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Gazileri ve aileleri için Kuyuluk Tabiat Parkı'nda dayanışma ve kaynaşma amacıyla piknik programı düzenledi.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi üyesi Kıbrıs Gazileri ve aileleri bir araya geldi.

Şehitler için okunan dualarla başlayan etkinlik; sunulan ikramlar ve keyifli bir sohbet eşliğinde devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Gülbeyaz, Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayarak, 'Bizi her zaman bir araya getiren Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Ne zaman bir talebimiz olsa geri çevrilmedi. Büyükşehir her zaman yanımızda oldu. Çok memnunuz' diye konuştu.

ÖZAYDIN: 'GAZİLERİMİZLE VE ŞEHİT AİLELERİMİZLE HER ZAMAN YAN YANAYIZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Hilmi Özaydın, Büyükşehir'in tüm gazilere ve şehit yakınlarına her zaman destek sağladığını belirterek, 'Gazilerimiz ve şehit ailelerimizle her zaman yan yanayız. Bu etkinliklerle onların sosyal olarak da yanlarında ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Gazilerimizle piknik yaptık. Gelecek ay ise başka bir grubumuzla bir araya geleceğiz. Sosyal etkinliklerle dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.