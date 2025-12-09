İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta ikinci kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali'ne ilgi yoğun. 31 Aralık'a kadar sürecek festival; alışveriş ve yeme-içme stantları, çocuk alanları, buz pisti, DJ performanslarından sahne şovlarına dopdolu etkinlik takvimiyle İzmirlilerin aralık ayındaki önemli duraklarından biri oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla keyifli etkinliklerle hazırlanıyor. Kültürpark'ta 31 Aralık'a kadar sürecek 'Yeni Yıl Festivali', konserlerden atölyelere, sokak gösterilerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir programla İzmirlilere unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Kültürpark eski lunapark alanında dev yılbaşı ağacının karşıladığı konuklar, renkli gösteriler, ilgi çeken stantlar, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovları ile eğlenceli dakikalar yaşıyor. Kültürpark'taki yılbaşı temalı dekorlar ve özel fotoğraf köşeleri ise ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Festival, her yaşa hitap eden zengin programı ile sınırsız eğlence imkanı sağlıyor.

İZMİRLİLER FESTİVALİ ÇOK SEVDİ

Ailesi ile festival alanında gezen İzzet Tantaş, çok memnun kaldığını belirterek, 'Çok güzel bir festival. Bol eğlence var. Konserler var. Hediyelik eşyalar var. Çok güzel bulduk. İzmir'in yeni yıl ruhunu temsil eden harika bir festival. Yeni yılın herkese mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Ekonominin düzelmesini de diliyorum' dedi.

NOSTALJİK TRAMVAY FESTİVAL ROTASINDA

Festivalin en çok ilgi çeken ayrıntılarından biri, özel ışıklandırma ve yılbaşı temalı süslemelerle donatılan nostaljik tramvay oldu. Kültürpark içerisinden ring yapan tramvay, hem fotoğraf çektirmek isteyenlerin hem de kısa bir tur yapmak isteyenlerin buluşma noktası haline geldi. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan İzmirlinin ilgi gösterdiği tramvay, festival atmosferine ayrı bir renk kattı.

KÜLTÜRPARK'TAKİ BUZ PİSTİ 15 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

Kültürpark'ta kurulan 400 metrekarelik buz pisti, 15 Şubat'a kadar açık kalacak. Karşıyaka Bostanlı'da Yasemin Kafe'nin yanındaki alanda kurulacak buz pisti ise 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek.

Gerçek buzdan oluşturulan pistlerde ziyaretçiler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir kayma deneyimi yaşayabilecek. Hizmetten 7-26 yaş arasındaki genç yurttaşlar 100 TL'ye, yetişkinler de 150 TL'ye faydalanacak.