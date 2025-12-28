Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi', Alzheimer hastalarının ve yakınlarının hayatına dokunmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Hastalar ve hasta yakınlarından tam not alan merkezde, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor. Merkezde dolu dolu zaman geçiren hastalar, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile buluşarak, örgü etkinliği eşliğinde sanat terapisi gerçekleştirdi.

ALZHEİMER HASTALARI VE HASTA YAKINLARI, HAYATA BÜYÜKŞEHİR İLE GÜLÜMSÜYOR

Sabah servisle evlerinden alınan ve merkeze getirilen vatandaşlar gün boyu farklı etkinliklerle buluşurken, haftada bir gün de fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapıyor. Alzheimer hastalığının başlangıç seviyesinde olan hastalar, çeşitli etkinliklerle birlikte akranlarıyla sosyalleşme fırsatını da yakalıyor.

Alzheimer hastaları gün içinde zihinsel ve fiziksel etkinlikler yaparken, hasta yakınları ise kendilerine özel zaman aralığı yaratabiliyor. Merkezde müzik eşliğinde etkinlik yapan hastalar eğlenceli vakit geçirirken, sağlık kontrolleri de hemşireler tarafından yapılıyor.

Bedensel ve zihinsel aktivitelerle yaşam kalitesi artan hastalar, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile yaptıkları örgü etkinliğini ise sanat terapisi niteliğinde gerçekleştirdi. Öğrencilerin yaptığı workshopta çeşitli malzemelerle örgü öğrenen hastalar, tekrarlama tekniği ile de zihinsel aktivitelerini artırdı.

TANRIVERDİ: 'VERDİĞİMİZ HİZMETLE, HASTALIĞIN SEYRİNİ YAVAŞLATMAYI AMAÇLIYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, başlangıç seviyesindeki hastalarla Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde bir araya geldiklerini söyleyerek, düzenlenen etkinliklerin hastalığın seyrindeki etkilerini vurguladı.

Tedavisi olmayan bir hastalıkla mücadele edildiğini ifade eden Tanrıverdi, 'Burada vermiş olduğumuz hizmetler ile hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Hastalarımız servisle evlerinden alınıp, yine servisle evlerine bırakılıyor.

Gün içerisinde sanatsal, fiziksel ve mental etkinlikler yapıyoruz. Hastalarımız aynı zamanda sosyalleşmiş oluyor. Kıymetli büyüklerimiz burada vakit geçirirken, yakınları da kendilerine zaman ayırabiliyor' dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile verimli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini de dile getiren Tanrıverdi, 'Örgü üzerine bir workshop yaptık. Aslında buna sanat terapisi diyebiliriz. Yaptığımız etkinlikler sonrası, hastalardan ve hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz' sözlerini kaydetti.