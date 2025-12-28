Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Karakuş ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay programı kapsamında 600 Konutlar Sitesi'nde, depremzede Karakuş ailesinin yeni evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

