Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde kentin ana arterleri ve kavşaklarında gerçekleştirdiği süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla Mersin'i yeni yıla hazırladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından refüjlerde yapılan peyzaj düzenlemeleriyle, kentte yeni yıl atmosferi oluşturuldu.

ARKAN: 'BÜYÜKŞEHİR OLARAK YENİ YILIN NEŞESİNİ TÜM KENTE YAYIYORUZ'

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü'nde Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Görkem Arkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin'in yeni yıla rengarenk hazırlandığını belirtti.

Arkan, ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvar kesişimlerindeki kavşaklarda dekorasyon ve ışıklandırma çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yeni yıl temalı süslemelerde çam ağaçları, geyik figürleri ve hediye paketleri gibi birçok objenin kullanıldığını aktaran Arkan, 'Yeni yıl temalı süsleme objeleri Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı atölyelerde, kendi ustalarımız tarafından üretildi. Kullanılan malzemelerin büyük bölümü, daha önce farklı amaçlarla kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış ürünlerden oluşuyor. Bu malzemeleri marangoz ve kaynak atölyelerimizde geri dönüşüm kapsamında yeniden değerlendiriyor, boyayarak yeni bir görünüme kavuşturuyoruz' dedi.