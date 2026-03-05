Bursa'nın Gemlik ilçesinde IBAN suistimalleri konusunda gençleri uyaran panel düzenlendi. Başsavcı Sercan Kocabey, başkasına hesap kullandıranların suçlu olabileceğini dikkati çekerekn, 'kolay para' vaatlerine vurgu yaptı.
BURSA (İGFA) - Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, 'Siber ve Finansal Suçlar Kıskacında Gençlik: IBAN Suistimalleri' konulu panel Asım Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Panelde konuşan yetkililer, son dönemde artan IBAN dolandırıcılığına dikkat çekerek gençleri uyardı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, başkasına banka hesabı kullandırmanın ciddi hukuki sonuçları olduğunu belirterek, IBAN paylaşan kişilerin çoğu zaman mağdur değil suçlu konumuna düştüğünü vurguladı.
Uzmanlar, suç örgütlerinin gençlerin banka hesaplarını para karşılığında kiralayarak suç izlerini gizlemeye çalıştığını belirterek, 'kolay para' vaatlerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.