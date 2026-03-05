Bunlar da ilginizi çekebilir

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, başkasına banka hesabı kullandırmanın ciddi hukuki sonuçları olduğunu belirterek, IBAN paylaşan kişilerin çoğu zaman mağdur değil suçlu konumuna düştüğünü vurguladı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, 'Siber ve Finansal Suçlar Kıskacında Gençlik: IBAN Suistimalleri' konulu panel Asım Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde IBAN suistimalleri konusunda gençleri uyaran panel düzenlendi. Başsavcı Sercan Kocabey, başkasına hesap kullandıranların suçlu olabileceğini dikkati çekerekn, 'kolay para' vaatlerine vurgu yaptı.

