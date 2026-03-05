Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ulaşımının kesintisiz sürmesi amacıyla kent genelindeki yürüyen merdivenleri bakımdan geçiriyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ndeki yürüyen merdivenler de kapsamlı bakımdan geçirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir'in kent genelinde pek çok noktada inşa ettiği yürüyen merdiven ve asansörler, vatandaşların kesintisiz hizmet alabilmesi için periyodik olarak bakım ve onarımdan geçiriliyor. Yoğun olarak kullanılan noktalardan biri olan Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ndeki yürüyen merdivenlerin de bu program dahilinde bakımı yapıldı.

Bakım çalışmaları kapsamında yürüyen merdivenlerin mekanik ve elektrik aksamları detaylı şekilde kontrol edildi. Aşınan ve kullanım ömrünü tamamlayan parçalar yenilenirken, zincir değişimi ve gerekli onarımlar gerçekleştirildi. Ayrıca sistemlerin güvenli ve sorunsuz çalışması için kapsamlı testler yapıldı.

HERKES İÇİN GÜVENLİ ULAŞIM

Yapılan bakım çalışmalarının ardından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ndeki yürüyen merdivenler tekrar hizmete alındı. Yürüyen merdivenler, öğrenciler ve kampüs çalışanlarının yanı sıra engelli, yaşlı, hasta ve hamile vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sağlıyor.

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen periyodik bakım çalışmalarıyla olası arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede yürüyen merdivenlerin kullanım ömrü uzatılırken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ulaşım sistemlerinin verimli ve güvenli şekilde hizmet vermesi de sağlanıyor.