İstanbul Maltepe'nin engelsiz çocukları, Eczacıbaşı-Galatasaray kadınlar voleybol karşılaşmasında unutulmaz bir gün yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe'nin engelsiz çocukları, Eczacıbaşı-Galatasaray kadınlar voleybol karşılaşmasında unutulmaz bir gün yaşadı. Velileriyle birlikte tribünlerde yer alan çocuklar, Eczacıbaşı Dynavit'in Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti. Karşılaşmanın ardından minik izleyiciler, takım maskotuyla hatıra fotoğrafı çektirerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve belediyenin hizmetini üstlendiği Özel Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için düzenlenen etkinlik, çocuklara hem sporun coşkusunu hem de sosyal bir deneyim yaşattı.

Eczacıbaşı Spor Sarayı'nda oynanan maçı tribünlerden izleyen öğrenciler, maç boyunca renkli ve heyecan dolu anlar yaşadı. Aileleriyle birlikte keyifli vakit geçiren çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik günün sonunda güzel anılarla tamamlandı.