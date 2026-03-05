Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, ilde görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Ağrı'da yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği'nin İftar programında konuşan Vali Dr. Önder Bozkurt, basın mensuplarıyla karşılıklı istişarede bulunmanın önemine dikkat çekerek şehirde devam eden yatırımlar ve kamu hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programda gazetecilerin görüş ve önerileri de dinlenirken, basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolüne vurgu yapıldı.

Vali Bozkurt, 'Kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesi noktasında önemli bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın katkıları bizler için kıymetlidir. Şehrimizin gelişimine sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen iftar buluşması, basın mensupları ile kamu yönetimi arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir istişare ortamı oluştururken, program, hatıra fotoğrafı çekimi ve sohbetlerin ardından sona erdi.